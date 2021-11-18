Офтальмолог назвала способы уберечь глаза при работе за компьютером

Врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиника» Иляна Киселева рассказала «Известиям», как уберечь глаза, проводя много времени за компьютером.

Специалист подчеркнула, что во время длительной работы за монитором человек может не заметить того, как начинает реже моргать. Из-за этого глаза переутомляются, напрягаются и сохнут.

По ее словам, зрительное переутомление нарушает местное кровообращение, ткани начинают страдать от нехватки кислорода. Чтобы восполнить дефицит, сосуды расширяются — это проявляется покраснением слизистой глазного яблока. Некоторые мелкие сосуды могут повреждаться от напряжения и даже лопаться. Если не выполнять общие правила использования гаджетов, это повышает риск развития синдрома сухого глаза и развития близорукости, отметила врач.

В первую очередь Киселева рекомендовала при работе с компьютером уделить особое внимание рабочему месту. По ее словам, зрительный дискомфорт может быть связан с неправильным, недостаточным освещение рабочего стола. Чтобы избежать усталости, нужно правильно настроить интерфейс компьютера (правильный шрифт, цвета, яркость монитора).

«Всегда, работая за компьютером, делайте себе перерыв. И это не значит, что отойдя от монитора, вы берете в руки телефон или планшет, или да даже любую книгу, тем самым вы продолжаете давать нагрузку на глаза. Просто отойдите от компьютера к окну, полюбуйтесь прекрасным видом на улице», — рассказала офтальмолог.

Глазная мышца расслабляется и отдыхает именно тогда, когда человек смотрит вдаль, добавила она. Также врач сообщила, что работа за монитором не должна превышать 45 минут и следующий на ней перерыв хотя бы на 15 минут. Момент перерыва можно дополнить легкой зрительной гимнастикой, которая поможет снять усталость, улучшить кровообращение и расслабить мышцу.

Также необходимо соблюдать питьевой режим, так как водный баланс поможет увлажнению глаз. Важно и помнить о питании.

«Зрительная система может функционировать правильно, только получая достаточное количество питательных веществ. Витамины и минералы можно получить из пищи или специальных биологических добавок (А, С, Е, лютеин и др). Важно соблюдать режим дня. Спать по 7–8 часов, не меньше. И отход ко сну должен быть не позднее 23 часов. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, снижают риск развития близорукости у людей, которые ведут активный образ жизни», — объяснила Киселева.

Консультант-оптометрист может помочь подобрать специальные компьютерные очки, предназначенные для устранения бликов от монитора, которые увеличивают нагрузку на глаза. Офтальмолог, в свою очередь, выпишет подходящие увлажняющие капли.

Для того, чтобы сохранить зрение, нужно также чаще моргать, сидя перед монитором, заключила Киселева.

Ранее, 15 сентября, кандидат медицинских наук, офтальмолог-хирург высшей категории Олег Унгурьянов рассказал, когда можно делать лазерную коррекцию зрения.

Показаниями к операции являются близорукость (когда человек хорошо видит вблизи, но плохо вдали), дальнозоркость (болезнь глаз, при которой до определенной степени вдаль мы видим хорошо, а вот то, что происходит перед собственным носом, размыто) и астигматизм (суть болезни в неровной несимметричной роговице, у человека перед глазами нечеткая картинка и раздвоение предметов).