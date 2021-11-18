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Офтальмолог назвала способы уберечь глаза при работе за компьютером

Офтальмолог Киселева рассказала, как уберечь глаза, работая за компьютером
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Врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиника» Иляна Киселева рассказала «Известиям», как уберечь глаза, проводя много времени за компьютером.

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Специалист подчеркнула, что во время длительной работы за монитором человек может не заметить того, как начинает реже моргать. Из-за этого глаза переутомляются, напрягаются и сохнут.

По ее словам, зрительное переутомление нарушает местное кровообращение, ткани начинают страдать от нехватки кислорода. Чтобы восполнить дефицит, сосуды расширяются — это проявляется покраснением слизистой глазного яблока. Некоторые мелкие сосуды могут повреждаться от напряжения и даже лопаться. Если не выполнять общие правила использования гаджетов, это повышает риск развития синдрома сухого глаза и развития близорукости, отметила врач.

В первую очередь Киселева рекомендовала при работе с компьютером уделить особое внимание рабочему месту. По ее словам, зрительный дискомфорт может быть связан с неправильным, недостаточным освещение рабочего стола. Чтобы избежать усталости, нужно правильно настроить интерфейс компьютера (правильный шрифт, цвета, яркость монитора).

«Всегда, работая за компьютером, делайте себе перерыв. И это не значит, что отойдя от монитора, вы берете в руки телефон или планшет, или да даже любую книгу, тем самым вы продолжаете давать нагрузку на глаза. Просто отойдите от компьютера к окну, полюбуйтесь прекрасным видом на улице», — рассказала офтальмолог.

Глазная мышца расслабляется и отдыхает именно тогда, когда человек смотрит вдаль, добавила она. Также врач сообщила, что работа за монитором не должна превышать 45 минут и следующий на ней перерыв хотя бы на 15 минут. Момент перерыва можно дополнить легкой зрительной гимнастикой, которая поможет снять усталость, улучшить кровообращение и расслабить мышцу.

Также необходимо соблюдать питьевой режим, так как водный баланс поможет увлажнению глаз. Важно и помнить о питании.

«Зрительная система может функционировать правильно, только получая достаточное количество питательных веществ. Витамины и минералы можно получить из пищи или специальных биологических добавок (А, С, Е, лютеин и др). Важно соблюдать режим дня. Спать по 7–8 часов, не меньше. И отход ко сну должен быть не позднее 23 часов. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, снижают риск развития близорукости у людей, которые ведут активный образ жизни», — объяснила Киселева.

Консультант-оптометрист может помочь подобрать специальные компьютерные очки, предназначенные для устранения бликов от монитора, которые увеличивают нагрузку на глаза. Офтальмолог, в свою очередь, выпишет подходящие увлажняющие капли.

Для того, чтобы сохранить зрение, нужно также чаще моргать, сидя перед монитором, заключила Киселева.

Ранее, 15 сентября, кандидат медицинских наук, офтальмолог-хирург высшей категории Олег Унгурьянов рассказал, когда можно делать лазерную коррекцию зрения.

Показаниями к операции являются близорукость (когда человек хорошо видит вблизи, но плохо вдали), дальнозоркость (болезнь глаз, при которой до определенной степени вдаль мы видим хорошо, а вот то, что происходит перед собственным носом, размыто) и астигматизм (суть болезни в неровной несимметричной роговице, у человека перед глазами нечеткая картинка и раздвоение предметов).

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