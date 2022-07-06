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В Херсоне подтвердили задержание организаторов покушения на главу УСИН

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Фото: ФСБ РФ
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Спецслужбы задержали в Херсоне жителей, которые организовали покушение на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН) по области Евгения Соболева. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба областного Министерства внутренних дел в Telegram-канале.

«Сотрудники ФСБ задержали Андрея Сереженко и Олега Пронько, которые по заданию ГУР (Главное управление разведки. — Ред.) Министерства обороны Украины организовали взрыв автомобиля начальника УСИН в Херсонской области. Они уже дали признательные показания», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ФСБ РФ возбудила уголовное дело.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Иван Литомин сообщил о задержании двух жителей Херсона, организовавших покушение на главу УСИН. По словам Сереженко, его знакомый Василий Библенко сказал, что ему приказано проследить за Соболевым, а через неделю пришло задание взорвать его.

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Украинские террористы совершили покушение на Соболева ранее, 18 июня. Боевики установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля. В результате инцидента потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с ранением.

25 июня в Каховке Херсонской области произошло покушение на чиновницу Ирину Махневу. Глава региональной военно-гражданской администрации (ВГА) по региону Владимир Леонтьев сообщил, что автомобиль женщины, возглавляющей отдел образования, культуры и спорта, был подожжен возле ее дома. Махнева не пострадала, она намерена дальше пользоваться машиной после ремонта.

На следующий день ВГА установило личность преступника, благодаря оперативному появлению видеозаписи с горящим автомобилем на одном из сайтов.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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