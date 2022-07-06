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Общество
Свыше 110 мероприятий пройдет в Москве в День семьи, любви и верности

Свыше 110 мероприятий пройдет в Москве в День семьи, любви и верности

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Свыше 110 мероприятий пройдет в столице в День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Информация об этом опубликована в среду, 6 июля, на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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«Культурные площадки приглашают москвичей и туристов присоединиться к экскурсиям, лекциям, кинопоказам, побывать на выставках и поучаствовать в викторинах. <…> Основная их (праздничных мероприятий. — Ред.) часть пройдет непосредственно в День семьи, любви и верности — 8 июля, а остальные можно будет посетить до конца месяца», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Уже в пятницу в саду «Эрмитаж» пройдет праздничный концерт. 13 июля там же состоится «Ромашковый бал» с конкурсами, призами, мастер-классами по танцам и флористике.

«В музее-усадьбе «Кусково» 10 июля выступит ансамбль «Рось». В его исполнении прозвучат старинные песни, привезенные музыкантами из различных этнографических экспедиций. Также там пройдут занятия по созданию анимации и семейному чтению в традициях XIX века, когда было принято читать друг другу книги вслух и обмениваться мнениями о них», — уточняется в сообщении.

8 и 25 июля советские фильмы «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Родня» и другие покажут кинотеатры «Вымпел», «Космос», «Искра», «Спутник» и «Березка».

28 июня член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала, что День семьи, любви и верности заменит День святого Валентина, который не связан с христианскими традициями. Как подчеркнула депутат, праздник семьи, любви и верности будет основан на российских традициях и устоях.

Кроме того, она уточнила, что День семьи, любви и верности не станет нерабочим праздничным днем, так как это принесло бы большую нагрузку для экономики страны.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Праздник учредили с целью «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи», говорится в документе.

8 июля отмечается христианский праздник — день памяти причисленных к лику святых Петра и Февронии Муромских. Считается, что они, невзирая ни на что, смогли сберечь клятву, которую дали во время обряда венчания. Клятва основана на готовности быть вместе в радости и горе, богатстве и нищете, болезни и здравии.

В 2006 году жители города Мурома, где в местном женском монастыре покоятся мощи Петра и Февронии, собрали подписи за объявление 8 июля светского праздника, посвященного семейным ценностям. Общественные деятели поддержали инициативу, одобрили ее в Совете Федерации России.

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