Шесть человек пострадали в ДТП с культиватором в Липецкой области

Шесть человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля и культиватора в Липецкой области. В числе пострадавших — трое детей.

Авария произошла на территории Лев-Толстовского района. По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-21124 под управлением 21-летнего мужчины столкнулся с культиватором Prorab, которым управлял 42-летний водитель. Об этом сообщает LipetskMedia.

Травмы получили водитель культиватора, две пассажирки 25 и 44 лет, годовалая девочка и девочки четырех и восьми лет. Все пострадавшие госпитализированы.

5 июля в Нижегородской области автобус врезался в стоящий на обочине грузовик. Травмы получили семь человек.