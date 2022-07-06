Сенатор Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать договор о Шпицбергене

Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация Москвы и Осло договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не стала для норвежской стороны «печальной реальностью». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Соответствующим образом чиновник прокомментировал заявление Норвегии о невозможности расторжения соглашения.

При этом он процитировал сообщения СМИ, согласно которым скандинавские страны назвали инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина «российской провокацией».

«Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — написал он в Telegram.

5 июля пресс-секретарь норвежского ведомства Ане Хаавардсдаттер заявила, что МИД Норвегии считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.

Такой ответ от норвежской стороны поступил на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который поручил комитету нижней палаты российского парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией на фоне ситуации с архипелагом Шпицберген.

Ранее, 28 июня, стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека.

МИД России заявил, что недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам Москвы.