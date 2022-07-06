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В США заявили об ожидании от РФ повода для встречи Блинкена и Лаврова

Госдеп США: Вашингтон ждет от России повода для встречи Блинкена и Лаврова
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Фото: Global Look Press/MFA Russia/via Globallookpress.com
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Россия должна дать повод для организации встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Такое мнение озвучил представитель Госдепартамента США в ходе телефонного брифинга.

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Пока подобный контакт, по мнению Вашингтона, неуместен, заявил американский чиновник.

«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — пояснил он.

Ранее во вторник стало известно, что госсекретарь США планирует участвовать во всех мероприятиях предстоящего саммита G20 в Индонезии, однако отказывается от непосредственных контактов с министром иностранных дел РФ.

В этом году Бали примет саммит G20, мероприятие состоится 15–16 ноября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, участие президента Владимира Путина на данный момент анализируется, решение будет принято в должное время.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Владимира Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш 17 июня выразила мнение, что в настоящее время западные страны не готовы говорить с Россией, как раньше, но договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов.

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