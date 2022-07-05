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Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на форуме G20 в Индонезии

Госдеп: Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии
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Фото: ТАСС/MAST IRHAM/POOL
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Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует участвовать во всех мероприятиях предстоящего саммита G20 в Индонезии, однако отказывается от непосредственных контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом во вторник, 5 июля, заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.

«Мы верим, что сможем придерживаться двух этих императивов: увидеть успех саммита G20, не предлагая чего-то, что можно было бы оценить как ведение дел с Россией как обычно», — подчеркнул официальный представитель ведомства.

Также отмечается, что госсекретарь Блинкен намерен поднять вопросы международного сотрудничества для достижения продовольственной и энергетической безопасности, а также для противодействия России.

Кроме того, он планирует встретится с государственным советником и министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И на полях G20.

Помимо участия в мероприятиях саммита «двадцатки», Блинкен проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

В этом году Бали примет саммит G20, мероприятие состоится 15–16 ноября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, участие Путина на данный момент анализируется, решение будет принято в должное время.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Позднее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.

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