Помощник президента России, глава Российского исторического общества Владимир Мединский уличил украинского лидера Владимира Зеленского в незнании истории и назвал двоечником после того, как глава государства принял из рук премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон письмо короля Карла XII о признании Запорожской Сечи.

«Вот что бывает с двоечниками по истории. Зеленский публично рассыпался в благодарностях премьеру Швеции, приняв письмо Карла XII 1711 года, в котором тот как бы признает Запорожскую Сечь «незалежной», — написал он 5 июля в своем Telegram-канале.

Как указал Мединский, Карл XII считал Сечь протекторатом Швеции, а точнее Польши, находившейся под большим влиянием Швеции.

«Если это троллинг Зеленского от шведов — то это очень жестко», — продолжил он.

Накануне Зеленский показал журналистам копию письма Карла XII 1711 года, оригинал которого хранится в Швеции, где король дает указания послу признать Запорожскую Сечь независимым государством под руководством гетмана Филиппа Орлика.

Мединский заметил, что Орлик был «гетманом Малороссии в изгнании», он в итоге не дождался прощения от Петра I или поддержки от союзников в Европе и умер в чужой стране.

1 июля германский юрист и политик, экс-депутат бундестага, экс-парламентский статс-секретарь Федерального министерства обороны Вилли Виммер отметил, что бесконечные призывы в мировых СМИ к открытой конфронтации с Россией в исполнении украинского президента выглядят странно. Его статья была опубликована под названием «Зеленский сходит с ума».

17 июня французы высмеяли президента страны Эммануэля Макрона из-за фото с Зеленским. Одни пользователи сочли, что снимок демонстрирует «тактильность до уровня абсурдности». Другие отметили, что кадр можно считать портретом влюбленной пары.