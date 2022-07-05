Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Экономика
В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии
Туризм
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Мир
NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне
Происшествия
Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим
Интернет
ASUS показал смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro
Мир
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Общество
Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»
Авто
Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе
Мир
Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики
Сюжет:

Мединский назвал Зеленского двоечником из-за письма Карла XII

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник президента России, глава Российского исторического общества Владимир Мединский уличил украинского лидера Владимира Зеленского в незнании истории и назвал двоечником после того, как глава государства принял из рук премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон письмо короля Карла XII о признании Запорожской Сечи.

Тождественный прием: с чем лидеры Италии, Франции и ФРГ приехали в Киев
И чего от этого визита ожидала Россия

«Вот что бывает с двоечниками по истории. Зеленский публично рассыпался в благодарностях премьеру Швеции, приняв письмо Карла XII 1711 года, в котором тот как бы признает Запорожскую Сечь «незалежной», — написал он 5 июля в своем Telegram-канале.

Как указал Мединский, Карл XII считал Сечь протекторатом Швеции, а точнее Польши, находившейся под большим влиянием Швеции.

«Если это троллинг Зеленского от шведов — то это очень жестко», — продолжил он.

Накануне Зеленский показал журналистам копию письма Карла XII 1711 года, оригинал которого хранится в Швеции, где король дает указания послу признать Запорожскую Сечь независимым государством под руководством гетмана Филиппа Орлика.

Мединский заметил, что Орлик был «гетманом Малороссии в изгнании», он в итоге не дождался прощения от Петра I или поддержки от союзников в Европе и умер в чужой стране.

1 июля германский юрист и политик, экс-депутат бундестага, экс-парламентский статс-секретарь Федерального министерства обороны Вилли Виммер отметил, что бесконечные призывы в мировых СМИ к открытой конфронтации с Россией в исполнении украинского президента выглядят странно. Его статья была опубликована под названием «Зеленский сходит с ума».

17 июня французы высмеяли президента страны Эммануэля Макрона из-за фото с Зеленским. Одни пользователи сочли, что снимок демонстрирует «тактильность до уровня абсурдности». Другие отметили, что кадр можно считать портретом влюбленной пары.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022