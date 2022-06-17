Французы высмеяли Макрона из-за фото с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон стал объектом шуток во французских соцсетях. Поводом послужила фотография, где он обнимает украинского лидера Владимира Зеленского на пресс-конференции в Киеве.

«Скажите мне, что это не недавняя фотография, не фотография из воюющей страны, а просто двое влюбленных, которые любят друг друга на фоне зелени», — прокомментировал снимок один из пользователей.

Другой юзер заявил, что это фото демонстрирует «тактильность до уровня абсурдности».

«Макрон — это как раковина. Когда ты закрываешь его ухом, тебе кажется, что ты слышишь, но на самом деле это просто пустота», — написал еще один пользователь.

16 июня Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер ФРГ Олаф Шольц посетили Украину, где встретились с президентом страны.

В 2018 году Макрона высмеяли за фотографии с полуголыми мужчинами. Снимки были сделаны во время поездки политика на остров Сен-Мартет.