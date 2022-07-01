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В Германии изумились призывам Зеленского на мировых площадках

Экс-сотрудник Минобороны ФРГ Виммер полагает, что Зеленский «сошел с ума»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Бесконечные призывы в мировых СМИ к открытой конфронтации с Россией в исполнении украинского президента Владимира Зеленского выглядят странно, написал в материале под заголовком «Зеленский сходит с ума» для портала Nachdenkseiten германский юрист и политик, экс-депутат бундестага, экс-парламентский статс-секретарь Федерального министерства обороны Вилли Виммер.

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«Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны. Это то, что все державы должны были сделать в первые минуты <спецоперации> — продемонстрировать усилия по установлению мира. Но они этого не сделали, потому что создавшееся положение соответствовало их интересам и планам. В Мадриде не только была благоприятная возможность [для призыва к миру]. Это прямо-таки священный долг глав государств и правительств НАТО — выступать за мир. Но что-то пошло не так. Вместо этого они позволили украинскому президенту восклицать, что «тучи сгущаются», — считает эксперт.

Виммер отметил, что Зеленский предлагает выбор из двух вариантов: либо Запад предоставляет Украине оружие для ведения военных действий, либо Запад сам ведет войну против России. Оба требования, по мнению эксперта, идентичны, так как призывают к прямой конфронтации с РФ и эскалации.

«Любой, кто в состоянии пораскинуть умом и оценить факты, которые привели к ситуации на Украине, может понять: нет оправданий для гибели европейской цивилизации, к чему, по-видимому, стремится украинский президент Зеленский», — подчеркнул Виммер.

В состоянии психического здоровья украинского президента ранее сомневался спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. 5 июня он заявил, что, по его мнению, общаться с мировыми лидерами так, как это делает украинский лидер, по меньшей мере странно. Его позицию поддержал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он упрекнул украинских политиков, которые ни разу не высказали стране благодарности, но «постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии».

Подобные высказывания не оставили без внимания киевские власти. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал о том, что единственной «проблемной» страной в европейской семье является Венгрия, а подобные заявления оставят ей не самое лучшее место в учебниках истории.

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