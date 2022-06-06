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Глава МИД Венгрии допустил проблемы с психикой у Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто согласился с заявлением спикера парламента о психических проблемах Зеленского
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Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidency Press Offic
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто согласился с заявлением спикера парламента Ласло Кевера о психических проблемах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской).

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«В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены», — заявил Сийярто.

Сомнения в психической адекватности Зеленского Кевер высказал 5 июня. Он добавил, что те, кто нуждается в помощи, обычно просят о ней вежливо, настойчиво, даже упрямо, если нужно, но никогда не требуют и уж тем более не угрожают.

26 мая в офисе Зеленского обвинили ФРГ в поражениях вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

До этого, 15 апреля, первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что президент Украины Зеленский ведет себя нагло и «отвязно» по отношению к Европе. Он напомнил, как украинский лидер заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Евросоюз должен давать Киеву по $7 млрд в месяц на социальные выплаты и нужды, не считая поставок оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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