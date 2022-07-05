Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала президенту Украины Владимиру Зеленскому копию письма короля Карла XII, в котором говорится о независимости Запорожской Сечи. Об этом 4 июля сообщил Укринформ.

Письмо датировано 1711 годом, его оригинал находится в национальном архиве Швеции. По словам Андерссон, текст сообщения имеет значение в нынешнем политическом контексте.

«Карл XII дает наставления шведскому послу, чтобы он признал Запорожскую Сечь как независимое государство, как субъект международного права, чтобы не было притеснений от московского царя. Я думаю, что это очень хорошо укладывается в нынешний политический контекст. Уже в начале XVIII века наш король был поражен казаками и казацкой демократией», — сказала Андерссон.

Письмо было написано спустя два года после того, как произошло объединение Карла XII, главы Войска Запорожского Ивана Мазепы и атамана Запорожской Сечи Константина Гордиенко, проигравших затем Русскому царству в Полтавской битве.

4 июля Украина и Швеция подписали заявление о сотрудничестве в оборонной сфере и атомной энергетике, а также договорились о финансовой помощи Киеву. По словам Зеленского, подобный документ был подписан впервые в истории двусторонних отношений Украины и Швеции.

3 июня Швеция заявила об отправке на Украину противокорабельных ракет, противотанкового оружия и 12,7-миллиметровых винтовок, а также боеприпасов. Общая сумма военной помощи на тот момент составила €95 млн.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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