Российские клубы по настольному теннису отстранили от еврокубков в сезоне-2022/23

Российские и белорусские клубы по настольному теннису не примут участие в еврокубках в сезоне-2022/23. Об этом сообщила пресс-служба Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

«Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и в соответствии с предыдущими решениями ETTU по этому вопросу», — говорится в заявлении от 2 июля.

Отмечается, что исполнительный совет организации считает, что это решение необходимо для обеспечения безопасности участников, а также честности европейских клубных соревнований.

«Решение было подкреплено недавним опросом всех европейских клубов, участвовавших в Лиге чемпионов и Кубке Европы 2021-2022 годов, который показал, что подавляющее большинство клубов не хотят соревноваться в России или Белоруссии и участвовать в соревнованиях, если команды из этих двух стран будут играть в следующем сезоне», — добавили в ETTU.

Ранее, 4 июля, стало известно, что организаторы Уимблдонского турнира оштрафованы в общей сложности на $1 млн за отказ допускать российских и белорусских теннисисток до соревнований. Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) на $750 тыс. и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на еще $250 тыс. (AELTC). Отмечается, что организации наказаны за отказ не пускать не на сам Уимблдон, а на другие турниры, которые они проводят. Речь идет о турнирах WTA в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.

20 апреля организаторы Уимблдона официально сообщили о том, что не допустят до соревнований российских и белорусских теннисистов. Это решение организаторов турнира вызвало критику со стороны представителей спортивного сообщества. 21 апреля теннисист Новак Джокович раскритиковал решение руководства Уимблдона, охарактеризовав его как «сумасшедшее». 1 мая теннисист Рафаэль Надаль также поддержал спортсменов из России и Белоруссии, назвав решение организаторов турнира несправедливым.

Комментируя недопуск российских спортсменов к участию в Уимблдонском турнире, представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

Российских и белорусских спортсменов отстраняют от соревнований на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Так, 23 марта Международная федерация плавания отстранила спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца года. До этого, 4 марта, Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Позже Федерация бокса России подала иск в CAS.

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