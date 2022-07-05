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Подросток на велосипеде погиб при наезде автоцистерны в Якутске

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В Якутске 13-летний подросток получил смертельные травмы в результате наезда автоцистерны. По факту ДТП проводится проверка.

Сообщение о происшествии поступило днем 5 июля с перекрестка улиц Пилотов и Можайского. По предварительным данным, водитель машины «НЕФАЗ» на регулируемом перекрестке выполнял поворот направо. Он допустил наезд на велосипедиста, который находился на пешеходном переходе. От полученных травм подросток скончался на месте, пишет ИА SakhaNews.

В ГИБДД уточнили, что молодой человек пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда. Также у погибшего не было средств защиты.

В конце июня автомобилист сбил 10-летнего велосипедиста на дороге в Ульяновске. Ребенок был госпитализирован.

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