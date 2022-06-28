Автомобиль сбил десятилетнего велосипедиста в Ульяновске

Десятилетний велосипедист пострадал в результате дорожной аварии в Ульяновске. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 27 июня в Засвияжском районе города на улице Полбина в 16.37 около дома №33. По информации правоохранителей, мальчика сбил автомобиль Geely, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Позднее медики отпустили его домой.

16 мая в Иркутской области при столкновении с большегрузом погиб 34-летний водитель мопеда. Сотрудниками полиции установлено, что он не имел водительских прав.