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Автомобиль сбил десятилетнего велосипедиста в Ульяновске

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Десятилетний велосипедист пострадал в результате дорожной аварии в Ульяновске. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 27 июня в Засвияжском районе города на улице Полбина в 16.37 около дома №33. По информации правоохранителей, мальчика сбил автомобиль Geely, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Позднее медики отпустили его домой.

16 мая в Иркутской области при столкновении с большегрузом погиб 34-летний водитель мопеда. Сотрудниками полиции установлено, что он не имел водительских прав.

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