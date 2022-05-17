Прямой эфир
Мир
Жителей Германии разозлили шутки украинского посла Мельника
Интернет
Лавров заявил, что Россия не останется без интернета
Интернет
В Минцифры указали на отсутствие планов по блокировке YouTube
Мир
Москва объявила двух финских дипломатов персонами нон гранта
Экономика
Песков назвал воровством возможную конфискацию замороженных активов ЦБ
Общество
Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным по второму делу о взятках
Мир
Песков подтвердил приглашение Путина в Турцию
Туризм
Новый этап туристического кешбэка в России стартует 1 октября
Экономика
Финская GASUM отказалась от предложенной Россией системы оплаты газа
Политика
В Госдуме отреагировали на возможный арест Германией зарубежных активов ЦБ РФ
Экономика
Французская Engie будет платить за российский газ в евро

Водитель мопеда погиб при столкновении с грузовиком в Приангарье

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области при столкновении с большегрузом погиб водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером в понедельник, 16 мая, на 26-м км трассы «Байкал». Недалеко от города Шелехова 34-летний водитель мопеда столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы, от которых скончался на месте. Сотрудниками полиции установлено, что он не имел водительских прав, пишет ИА IrkutskMedia.

По факту случившегося организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

27 апреля в Омской области опрокинулся мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022