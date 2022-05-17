Водитель мопеда погиб при столкновении с грузовиком в Приангарье

В Иркутской области при столкновении с большегрузом погиб водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером в понедельник, 16 мая, на 26-м км трассы «Байкал». Недалеко от города Шелехова 34-летний водитель мопеда столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы, от которых скончался на месте. Сотрудниками полиции установлено, что он не имел водительских прав, пишет ИА IrkutskMedia.

По факту случившегося организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

27 апреля в Омской области опрокинулся мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.