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В Европе предложили поощрять за отказ от старой техники

Bloomberg: в Европе предложили поощрять за отказ от старой техники для экономии электроэнергии
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за президента России. Об этом заявил во вторник, 5 июля, обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

«Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Бросьте это!», — призывает Блас.

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Автор обращает внимание на связь электроэнергии с природным газом.

Как отмечается, экономия электроэнергии связана с экономией природного газа, так как большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, которую лучше сберечь на зиму.

Подчеркивается, что именно домашняя бытовая техника потребляет огромное количество энергии.

Также обозреватель считает, что отказ от старых холодильников, духовок и стиральных машин поможет сократить зависимость от Москвы, так как газ импортируется из России.

Кроме того, автор материала считает, что Европа может последовать примеру Саудовской Аравии, где уже несколько лет действует программа по замене старых неэффективных кондиционеров на более новые, энергосберегающие , предлагая семьям субсидии.

Ранее в этот день сообщалось, что цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. Таким образом, в ведущих странах еврозоны цены за МВт·ч базовой нагрузки на следующий год установили новые рекорды. В Германии они достигли значения в €325, а во Франции — €366.

3 июня стало известно о том, что из опроса INSA следует, что каждый второй немец боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией, которая наблюдается в странах Евросоюза.

18 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила. что Евросоюз представил план по отказу от энергоресурсов из России, который предусматривает импорт газа из других стран, увеличение доли возобновляемой энергии и экономию.

Фон дер Ляйен отметила, что, например, с 2025 года в ЕС станет обязательным наличие солнечных батарей на всех коммерческих и общественных зданиях, а к 2029 году — на всех новых жилых домах.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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