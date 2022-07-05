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Глава МИД Хаяси: Япония запросила у России пояснение по указу Путина о проекте «Сахалин-2»

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Правительство Японии запросило у Москвы пояснения относительно указа российского президента Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Об этом во вторник, 5 июля, заявил глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси.

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В ходе пресс-конференции министр отметил, что проект «Сахалин-2» является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для Японии.

По словам Ёсимаса Хаяси, указ Путина не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены.

«Однако в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», — уточнил Хаяси.

В связи с этим Токио попросил Москву дать пояснения по срокам и другим деталям проекта. Сбор информации продолжается.

Ранее в этот день заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио намерен отстаивать свои интересы в проекте «Сахалин-2», так как он является важным проектом для Японии.

3 июля президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото указал на то, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в собственной энергетической отрасли.

Путин 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд».

Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин Энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.

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