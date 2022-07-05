Реклама
Прямой эфир
Мир
Патрушев указал на неизменность целей спецоперации России по защите Донбасса
Мир
Заседание российско-монгольской межправкомиссии решено провести в России
Мир
Сдавшийся на «Азовстали» швед опроверг обвинение в участии в боевых действиях
Мир
Две женщины ранены в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5 и 6 июля
Мир
Один из пострадавших при обстреле Горловки скончался
Мир
В Японии назвали инфляцию в Европе эффектом бумеранга санкций против РФ
Общество
Сейсмологи зафиксировали три землетрясения за сутки в Камчатском крае
Экономика
Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота
Мир
В Турции началось расследование происхождения зерна на борту российского судна
Происшествия
Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Сюжет:

В Совфеде допустили зеркальный ответ России на санкции Японии

Сенатор Абрамов: Москва может зеркально ответить на санкции Японии
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва может дать зеркальный ответ на санкции Японии как в отношении самого государства, так и японских компаний, работающих на территории России. Об этом заявил 5 июля заместитель главы экономического комитета Совета Федерации, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.

Им крыша: что Байден пообещал в Сеуле и Токио
И как США намерены бороться с Китаем за влияние в Азии

«Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас», — цитирует его «РИА Новости».

Абрамов указал, что Япония вредит вводимыми против РФ санкциями, прежде всего, самой себе. Политик отметил, что страна закупала у России много природных ресурсов, которых у самого Токио нет.

«Нельзя произвести продукцию, не имея сырья», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что Россия располагает необходимыми ресурсами для производства своей продукции.

«По технологиям мы догоним», — заключил Абрамов.

Ранее во вторник правительство Японии добавило в санкционные списки еще 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. Также установлен запрет на экспорт для 65 российских и 25 белорусских организаций. Кроме того, правительство Японии ввело запрет на ввоз в страну драгоценных металлов, в том числе золота, из России.

7 июня Токио добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии. Так, под рестрикции попали Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

9 мая Япония ввела новые санкции против 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». Также под санкции попали более 140 человек.

В мае президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Он указал, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для стран Евросоюза и других государств.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022