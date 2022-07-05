В Совфеде допустили зеркальный ответ России на санкции Японии

Москва может дать зеркальный ответ на санкции Японии как в отношении самого государства, так и японских компаний, работающих на территории России. Об этом заявил 5 июля заместитель главы экономического комитета Совета Федерации, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.

«Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас», — цитирует его «РИА Новости».

Абрамов указал, что Япония вредит вводимыми против РФ санкциями, прежде всего, самой себе. Политик отметил, что страна закупала у России много природных ресурсов, которых у самого Токио нет.

«Нельзя произвести продукцию, не имея сырья», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что Россия располагает необходимыми ресурсами для производства своей продукции.

«По технологиям мы догоним», — заключил Абрамов.

Ранее во вторник правительство Японии добавило в санкционные списки еще 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. Также установлен запрет на экспорт для 65 российских и 25 белорусских организаций. Кроме того, правительство Японии ввело запрет на ввоз в страну драгоценных металлов, в том числе золота, из России.

7 июня Токио добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии. Так, под рестрикции попали Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

9 мая Япония ввела новые санкции против 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». Также под санкции попали более 140 человек.

В мае президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Он указал, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для стран Евросоюза и других государств.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».