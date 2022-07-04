Опубликованы кадры обстрела ВСУ возле железнодорожного вокзала в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили несколько снарядов, которые попали на территорию рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке. Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал об обстановке на месте.

На рынке во время атаки были мирные люди. В результате инцидента вспыхнули несколько торговых палаток. Во время происшествия местные жители отправились в укрытие.

«Слышен треск огня, что-то сейчас взрывается. Возможно, газовые баллоны. Вот такие осколки мы нашли рядом с железнодорожным вокзалом», — показывает Польшаков горячий еще осколок размером с ладонь

Горожанка Виктория Усманова рассказала съемочной группе, что работает на этом рынке и теперь из-за обстрела не может уехать домой. Она отметила, что рядом нет никаких военных объектов.

«Они что, не знают, что тут люди живут и нет никаких военных? Тут просто вокзал, просто рынок. Просто люди живут, просто детки маленькие живут», — сказала она.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района города были повреждены три детских сада и лицей. Кроме того, обстрелу подвергся и Куйбышевский район. Также из-за атаки вооруженными формированиями Украины на заводе «ДонПластАвтомат» произошел пожар.

Накануне украинские силовики обстреляли Куйбышевский район города. Боеприпасы попали в многоквартирные дома.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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