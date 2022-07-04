Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности

Иноагенты при ведении просветительской деятельности должны указывать соответствующую маркировку на своих материалах. Об этом говорится в постановлении правительства РФ «Об утверждении правил осуществления просветительской деятельности», опубликованном 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Сообщения и материалы организатора просветительской деятельности, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, выполняющим функции иностранного агента, распространяемые на территории Российской Федерации, должны сопровождаться указанием на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в документе.

Ранее, 29 июня, депутаты Госдумы приняли в III чтении закон о контроле за деятельностью иноагентов. Как следует из пояснительной записки, проект предусматривает консолидацию и актуализацию положений действующих законов, которые регулируют статус иностранного агента.

Законом определятся, что иноагентом может быть признано любое российское или иностранное юрлицо, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, распространяют сообщения и материалы или финансируют такую деятельность.

Согласно законопроекту, иноагентам запрещено преподавать несовершеннолетним, осуществлять воспитательную деятельность, производить информационную продукцию для детей.

Документ был внесен в Госдуму 25 апреля. 7 июня правительство России дало положительный отзыв на законопроект.

3 июня председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в беседе с «Известиями» рассказал, что иностранные агенты вовлекают детей в экстремизм с помощью определенной литературы. Так, он сообщил о книгах, в которых описывается идеология протеста. По его словам, через такие учебники иноагенты вовлекают несовершеннолетних в протестную деятельность.

В настоящее время в России существует реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.