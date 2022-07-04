Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о необходимости капитального ремонта Эйфелевой башни
Мир
В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна
Общество
Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
Украинцам разрешили получать паспорта в Польше
Происшествия
13-летнего мальчика госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности

Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иноагенты при ведении просветительской деятельности должны указывать соответствующую маркировку на своих материалах. Об этом говорится в постановлении правительства РФ «Об утверждении правил осуществления просветительской деятельности», опубликованном 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

«Сообщения и материалы организатора просветительской деятельности, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, выполняющим функции иностранного агента, распространяемые на территории Российской Федерации, должны сопровождаться указанием на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в документе.

Ранее, 29 июня, депутаты Госдумы приняли в III чтении закон о контроле за деятельностью иноагентов. Как следует из пояснительной записки, проект предусматривает консолидацию и актуализацию положений действующих законов, которые регулируют статус иностранного агента.

Законом определятся, что иноагентом может быть признано любое российское или иностранное юрлицо, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, распространяют сообщения и материалы или финансируют такую деятельность.

Согласно законопроекту, иноагентам запрещено преподавать несовершеннолетним, осуществлять воспитательную деятельность, производить информационную продукцию для детей.

Документ был внесен в Госдуму 25 апреля. 7 июня правительство России дало положительный отзыв на законопроект.

3 июня председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в беседе с «Известиями» рассказал, что иностранные агенты вовлекают детей в экстремизм с помощью определенной литературы. Так, он сообщил о книгах, в которых описывается идеология протеста. По его словам, через такие учебники иноагенты вовлекают несовершеннолетних в протестную деятельность.

В настоящее время в России существует реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022