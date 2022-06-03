В ГД раскрыли схему вовлечения детей в экстремизм иноагентами

Иностранные агенты вовлекают российских детей в экстремизм с помощью некой литературы. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В ходе беседы Пискарев представил книги нескольких издательств и рассказал о том, что в красиво оформленных изданиях «заложена «бомба», наступив на которую, происходит большая трагедия». Он указал, что именно через такую литературу иностранные агенты «потихоньку» вовлекают несовершеннолетних в протестную деятельность.

«Учебник, изготовленный тоже иностранным агентом. Тут инструкция для ребенка о том, как уйти от полицейского на улице при вступлении в коммуникацию с ним. Главная идеология тут — «Не бойся, иди протестуй, заграница тебе поможет, мы поможем тебе оформить заявление в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека — Ред.), ты получишь деньги и будешь жить хорошо, ты прославишься как борец против режима», — рассказал депутат об одной из брошюр.

Пискарев подчеркнул, что описываемая литература создана на зарубежные, предположительно, немецкие деньги.

9 апреля Василий Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, как зарабатывает Google в РФ, и найдет способы ограничить эти возможности. Он объяснил это тем, что организациям, которые нарушают законы страны, недопустимо в ней зарабатывать.

25 декабря Роскомнадзор заблокировал в России сайт медиапроекта «ОВД-Инфо», включенного в реестр иноагентов. Подмосковный суд принял решение, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма.