В Роскомнадзоре объяснили причину блокировки сайта «ОВД-Инфо»

Роскомнадзор заблокировал в РФ сайт медиапроекта «ОВД-Инфо» (включен в реестр иноагентов) по решению подмосковного суда, который посчитал, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что, согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений.

Уточняется, что с учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ.

В ведомстве также отметили, что администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации. Также в Роскомнадзоре пояснили, что доступ к ресурсу на территории страны ограничен.

Сайт «ОВД-Инфо» 20 декабря был внесен в список интернет-ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, доступ к нему ограничивается.

29 сентября Министерство юстиции включило «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов. Отмечалось, что это было сделано во исполнение требований действующего законодательства.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет «массовой записи» в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена. По его словам, некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Он также заявлял, что данный закон действует в России для защиты от внешнего вмешательства.

До этого, 27 августа, Песков сказал, что закон о СМИ-иноагентах действует в РФ для защиты от внешнего вмешательства.