Реклама
Прямой эфир
Мир
Папа римский Франциск намерен посетить Москву и Киев
Мир
В родном городе Зеленского решили отказаться от русского языка
Мир
Кулеба потребовал от Запада объяснить нежелание принять страну в НАТО
Общество
В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19
Мир
Украина утратила управление отступающими из ЛНР войсками
Мир
Россия не станет поздравлять США с Днем независимости в этом году
Мир
В ФРГ зафиксировали дефицит торгового баланса впервые с 1991 года
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивой и дождливой погоде на неделе
Мир
В ЛНР заявили об отступлении украинских войск из Лисичанска без приказа
Экономика
Цены на газ в Европе превысили $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта
Мир
В Кремле указали на отсутствие данных о задержании в Турции корабля с зерном
Сюжет:

В НАТО сообщили о дате подписания протоколов о вступлении Финляндии и Швеции

0
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В НАТО сообщили о подписании протоколов о вступлении Финляндии и Швеции 5 июля. Штаб-квартира альянса 4 июля уточнила, что присоединение стран произойдет после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО.

Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России
Сами эти страны мало выиграют от своего решения

В церемонии примут участие генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде.

Кроме того, отмечается, что переговоры о вступлении, которые обычно занимают несколько лет в период от приглашения страны в альянс до подписания официальных документов, пройдут в штаб-квартире НАТО 4 июля за закрытыми дверьми.

Процесс ратификации вступления скандинавских стран в НАТО запустили в Германии 1 июля, его инициировал кабинет министров ФРГ. В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что между Россией и Финляндией возник новый железный занавес. Он обосновал свое мнение тем, что «архитектура европейской безопасности разрушена» в связи с началом специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

При этом в тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции негативно скажется на безопасности Европы. В МИД России и ранее комментировали ситуацию, в ведомстве уверены, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Также президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он отметил, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.

30 июня страны — члены НАТО анонсировали подписание протокола о присоединении этих двух стран к альянсу — его подпишут 5 июля. Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022