В НАТО сообщили о дате подписания протоколов о вступлении Финляндии и Швеции
В НАТО сообщили о подписании протоколов о вступлении Финляндии и Швеции 5 июля. Штаб-квартира альянса 4 июля уточнила, что присоединение стран произойдет после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО.
В церемонии примут участие генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде.
Кроме того, отмечается, что переговоры о вступлении, которые обычно занимают несколько лет в период от приглашения страны в альянс до подписания официальных документов, пройдут в штаб-квартире НАТО 4 июля за закрытыми дверьми.
Процесс ратификации вступления скандинавских стран в НАТО запустили в Германии 1 июля, его инициировал кабинет министров ФРГ. В тот же день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что между Россией и Финляндией возник новый железный занавес. Он обосновал свое мнение тем, что «архитектура европейской безопасности разрушена» в связи с началом специальной военной операции РФ по защите Донбасса.
При этом в тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции негативно скажется на безопасности Европы. В МИД России и ранее комментировали ситуацию, в ведомстве уверены, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Также президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он отметил, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.
30 июня страны — члены НАТО анонсировали подписание протокола о присоединении этих двух стран к альянсу — его подпишут 5 июля. Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.