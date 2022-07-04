Посольство России в Дании установило личность погибшего при стрельбе россиянина
Личность россиянина, погибшего во время стрельбы в торговом центре в Копенгагене, установлена. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ в понедельник, 4 июля.
«Личность россиянина, погибшего во время стрельбы в торговом центре Копенгагена, установлена. Посольство связалось с его родственниками», — говорится в сообщении.
Также в диппредставительстве выразили соболезнования пострадавшим и их близким, пишет «Москва 24».
Ранее в этот день сообщалось, что одним из погибших при стрельбе в торговом центре Field's в Копенгагене оказался 47-летий россиянин, проживающий в Дании, передает НСН. Также были убиты 17-летние датские юноша и девушка.
Стрельба в торговом центре Field's на юго-востоке Копенгагена произошла накануне. По словам очевидцев, выстрелов было три. Полицейские уже задержали злоумышленника, им оказался 22-летний датчанин, сообщают «Звезда».
Еврокомиссия 3 июля призвала не распространять в социальных сетях фото и видео инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре Копенгагена, по соображениям безопасности.