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Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался гражданин РФ

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson
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Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался 47-летий россиянин, проживающий в Дании. Об этом сообщила газета Bt.Dk в понедельник, 4 июля, со ссылкой на главного инспектора полиции Копенгагена Серен Томассена.

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Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене погибли три человека, еще трое находятся в критическом состоянии.

«Проживающий в Дании 47-летний мужчина с российским гражданством, а также 17-летние датские юноша и девушка были убиты в результате стрельбы в торговом центре «Филдс» в датской столице в воскресенье», — заявил Томассен на пресс-конференции.

Он добавил, что также ранены двое подданных Дании и двое граждан Швеции.

Стрельба в торговом центре Field's на юго-востоке Копенгагена произошла накануне.

Еврокомиссия 3 июля призвала не распространять в социальных сетях фото и видео инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре Копенгагена, по соображениям безопасности.

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