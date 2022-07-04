Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался гражданин РФ
Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался 47-летий россиянин, проживающий в Дании. Об этом сообщила газета Bt.Dk в понедельник, 4 июля, со ссылкой на главного инспектора полиции Копенгагена Серен Томассена.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене погибли три человека, еще трое находятся в критическом состоянии.
«Проживающий в Дании 47-летний мужчина с российским гражданством, а также 17-летние датские юноша и девушка были убиты в результате стрельбы в торговом центре «Филдс» в датской столице в воскресенье», — заявил Томассен на пресс-конференции.
Он добавил, что также ранены двое подданных Дании и двое граждан Швеции.
Стрельба в торговом центре Field's на юго-востоке Копенгагена произошла накануне.
Еврокомиссия 3 июля призвала не распространять в социальных сетях фото и видео инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре Копенгагена, по соображениям безопасности.