После стрельбы в Дании ЕК впервые призвала не распространять фото и видео инцидента

Еврокомиссия (ЕК) призвала не распространять в социальных сетях фото и видео инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре Копенгагена, по соображениям безопасности. Просьбу о нераспространении кадров 3 июля высказала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

«После ужасающей стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене датская полиция отдает приоритет непосредственной безопасности людей. Съемки этого трусливого нападения не должны распространяться онлайн», — написала Йоханссон в Twitter.

Это стало первым публичным призывом ЕК не публиковать фото и видео серьезного инцидента на территории Европейского союза.

В воскресенье, 3 июня, в торговом центре Field's на юго-востоке Копенгагена произошла стрельба, в результате которой несколько человек погибли, несколько — пострадали. Очевидцы опубликовали кадры с места событий в соцсетях.

Позднее полицейские сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе. Им оказался 22-летний гражданин Дании. Правоохранители также сообщили в Twitter, что стрельба могла быть актом терроризма.