Несколько человек ранены в результате стрельбы в ТЦ в Копенгагене

В торговом центре Копенгагена произошла стрельба, полиция прибыла на место. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на очевидцев.

Речь идет о торговом центре Field.

«Очевидец, с которым побеседовал TV 2, рассказал, что слышал три выстрела в торговом центре. Посетители выбежали очень быстро», — говорится в сообщении.

На кадрах с места видно, что к ТЦ подъехало несколько полицейских машин, дороги вокруг центра перекрыты.

По данным полиции Копенгагена, несколько человек пострадали от выстрелов. Правоохранители просят людей не подходить близко к месту ЧП.

«Раздались выстрелы, несколько человек ранены. Работаем на месте. <...> Все остальные лица должны держаться подальше от Field», — говорится на странице полиции Копенгагена в Twitter (заблокирован в России Роскомнадзором).

Позже в полиции заявили, что один человек задержан после стрельбы в ТЦ.

«В настоящее время у нас нет возможности рассказать больше о личности этого человека», — говорится в сообщении.

10 июня в США в торговом центре Iverson Mall в штате Мэриленд произошла стрельба. В результате три человека были ранены и госпитализированы. Полицейские занимаются поиском стрелка.