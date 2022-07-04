Три человека погибли в результате стрельбы в Копенгагене

Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене, сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее глава столичной полиции Серен Томассен заявил, что подозреваемый задержан, передает телеканал «Известия». Им оказался 22-летний датчанин, мотивы пока неизвестны.

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