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Захарова рекомендовала Байдену переадресовать призыв о снижении цен на бензин

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Фото: Global Look Press/XinHua/Li Jianguo
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Президенту США Джо Байдену, который в соцсетях призвал предпринимателей страны немедленно снизить стоимость топлива на автомобильных заправочных станциях, следовало бы переадресовать воззвание в соответствии со своими утверждениями о причине роста цен, предложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 3 июля.

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«Что-то я запуталась совсем. Он же вместе со своей командой называл цены на бензин «путинскими» и обвинял в их росте лично Владимира Владимировича. Тогда, по этой логике, о снижении цен и просить надо не американских предпринимателей, а Путина, нет?» — задалась риторическим вопросом дипломат в своем Telegram

Глава Белого дома 2 июля разместит в официальном Twitter президента США обращение к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин.

30 июня Байден заявил, что американцам придется платить за бензин высокую цену столько, сколько потребуется. В ходе пресс-конференции в столице Испании по завершении саммита НАТО он снова обвинил Россию в росте цен на топливо.

Перед этим, 14 июня, на трибуне 29-го съезда Федерации международных профсоюзов президент США сообщил о наличии простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на топливо. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ», так как только эта причина, по мнению американского лидера, является основным источником всех экономических проблем страны.

Призыв президента США раскритиковал основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос. Он иронично написал в микроблоге, что инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления.

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