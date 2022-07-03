Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин
Требуя от автозаправочных компаний снизить цены на топливо, президент США Джо Байден демонстрирует незнание основных законов экономики либо же заблуждается. Об этом 3 июля заявил основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос.
«Ой. Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка», — написал бизнесмен в своем аккаунте в Twitter, комментируя заявление американского лидера.
Твит с призывом к управляющим заправочными станциями компаниям немедленно снизить стоимость топлива на АЗС Байден написал накануне. При этом он отметил, что «сейчас время вооруженного конфликта и глобальной опасности».
Ранее, 21 июня, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо в США будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (3,785 л) и больше.
16 июня телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента США Джо Байдена.
11 июня средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.
За день до этого агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». Днем ранее президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.
8 июня в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни отметил, что американцы на фоне роста цен погружаются в пессимизм, поскольку от них уходит идея американской мечты. По его словам, США попали в «инфляционную спираль», прирост инфляции не снижается, цена галлона бензина растет на 4–5 центов ежедневно.