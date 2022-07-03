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Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин

Безос раскритиковал Байдена за призыв к владельцам заправок снизить цены на бензин
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Требуя от автозаправочных компаний снизить цены на топливо, президент США Джо Байден демонстрирует незнание основных законов экономики либо же заблуждается. Об этом 3 июля заявил основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос.

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«Ой. Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка», — написал бизнесмен в своем аккаунте в Twitter, комментируя заявление американского лидера.

Твит с призывом к управляющим заправочными станциями компаниям немедленно снизить стоимость топлива на АЗС Байден написал накануне. При этом он отметил, что «сейчас время вооруженного конфликта и глобальной опасности».

Ранее, 21 июня, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он также считает, что цены на топливо в США будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (3,785 л) и больше.

16 июня телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы действующего президента США Джо Байдена.

11 июня средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

За день до этого агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». Днем ранее президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

8 июня в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни отметил, что американцы на фоне роста цен погружаются в пессимизм, поскольку от них уходит идея американской мечты. По его словам, США попали в «инфляционную спираль», прирост инфляции не снижается, цена галлона бензина растет на 4–5 центов ежедневно.

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