Байден через Twitter призвал владельцев автозаправок снизить цены на бензин

Американский президент Джо Байден обратился через микроблог к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин в стране, о чем стало известно в субботу, 2 июля.

«Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: это время борьбы и глобальной опасности. Снизьте цену, которую вы взимаете с каждого раздаточного крана, чтобы отразить реальную стоимость продукта. И сделайте это сейчас», — говорится в официальном Twitter президента США.

30 июня американский лидер заявил, что американцам придется платить за бензин высокую цену столько, сколько потребуется. В ходе пресс-конференции в столице Испании по завершении саммита НАТО он снова обвинил Россию в росте цен на топливо.

16 июня спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объяснила сложную экономическую ситуацию в США массой причин, среди которых война в Ираке и последствия пандемии коронавируса.

Ее мнение несколько разошлось с заявлением Байдена 14 июня на трибуне 29-го съезда Федерации международных профсоюзов. Тогда глава Белого дома заявил о наличии простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на топливо. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ», так как только эта причина, по мнению американского лидера, является основным источником всех экономических проблем страны.

12 мая Байден заявлял, что инфляция — это сильная сторона страны, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина на Украине.