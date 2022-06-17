Пелоси и Байден разошлись во мнениях о причинах проблем американской экономики

Сложная экономическая ситуация в США обусловлена массой причин, среди которых война в Ираке и последствия пандемии коронавируса, уверена спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Такое заявление она сделала на еженедельной пресс-конференции в четверг, 16 июня.

«Вы посмотрите, у нас война в Ираке, у нас есть COVID,... который действительно», — говорит 82-летняя Пелоси, после чего растерянно осекается и замолкает.

В то же время 14 июня президент США Джо Байден с трибуны 29-го съезда Федерации международных профсоюзов заявил о наличии у него простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на газ. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ» — так как только эта причина, по мнению американского лидера, является основным источником всех экономических проблем страны. Кроме того, 10 июня, Bloomberg приводило слова Байдена о том, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.

Этой же позиции придерживалась недавно вступившая в должность пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. В ходе брифинга во вторник, 31 мая, она заявила, что ответственность за рекордные цены на бензин в стране лежит на России и ее президенте Владимире Путине.