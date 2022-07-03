Работники пляжа в Адлере избили чемпиона Минска по самбо

В Адлере работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой минского самбиста, вступившегося за сестер. Очевидцы засняли момент избиения на видео 3 июля.

На кадрах видно, что группа мужчин избивает человека, некоторые из них одеты в красные жилетки с логотипом «Фрегат».

Подробности инцидента, рассказанные матерью пострадавшего, были опубликованы в соцсетях. Она пояснила, что самбист заступился за своих сестер 6 и 14 лет. Девочки нарезали арбуз и предлагали его отдыхающим на пляже, однако работникам «Фрегата» это не понравилось.

«Работники пляжа решили, что они отбирают у них хлеб, и начали отправлять их на место в грубой форме. Никита [брат девочек] ходил следом и заступился за них», — рассказала женщина.

После словесной перепалки на спортсмена напали трое мужчин, с которыми он справился. После этого на самбиста набросились еще десять человек с палками и арматурой, рассказала мать. По словам женщины, он госпитализирован и находится в реанимации.

В пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю заявили, что полицейские в Сочи ищут участников конфликта, один из них уже задержан.

«Работники пляжа нанесли 23-летнему молодому человеку множественные удары, после чего покинули место происшествия. Пострадавший госпитализирован. Оперативно прибывшими полицейскими один из участников конфликта задержан и доставлен в УВД по города Сочи», — говорится в сообщении.

Администрация Сочи также прокомментировала инцидент. Отмечается, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь вплоть до компенсации со стороны пользователя пляжной территории, и все виноватые лица понесут наказание.

«Несмотря на возможную незаконность действий пострадавших в Департаменте курортов, туризма и потребительской сферы Сочи оценивают поведение сотрудников пляжа недопустимым, в любых ситуациях должна быть адекватность и корректность действий», — приводит слова администрации Telegram-канал «Сочи Онлайн».

1 июня трое мужчин избили именинника из-за воздушных шаров, которые он оставил на лестничной клетке жилого дома, так как украшения не поместились в лифт. На обратном пути мужчина хотел забрать шары, но их не обнаружил. На улице он увидел, что их держат девушки, попросил вернуть и те согласились. Когда уже садился в такси, к нему подбежали трое, вытащили из машины и начали избивать. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников.