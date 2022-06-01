Трое мужчин в Москве избили именинника из-за воздушных шаров

Правоохранительные органы в среду, 1 июня, задержали в Москве троих мужчин, избивших именинника из-за воздушных шаров, которые он оставил на лестничной клетке первого этажа жилого дома, сообщили в пресс-службе МВД РФ по столице.

Так, 37-летний мужчина после праздника отправился с большими воздушными шарами к другу домой на Коровинское шоссе. На лестничной клетке он оставил не поместившиеся в лифт украшения. На обратном пути он хотел забрать шары, но их не обнаружил. На улице он увидел, что их держат девушки, попросил вернуть и те согласились. Когда уже садился в такси, к нему подбежали трое, вытащили из машины и начали избивать.

«Прибывшие сотрудники полиции задержали на месте происшествия троих подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья. Мужчины были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства... в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — говорится в сообщении.

Ведомство также привлекло двоих к ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

В результате происшествия пострадавший попал в больницу.

В ночь на 24 апреля в полицию поступило заявление о массовой драке в центре Москвы. Потасовка произошла в баре между 15 посетителями, которым не хватило места. В итоге четверо были доставлены в отделение для выяснения обстоятельств.