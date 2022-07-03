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Военкор «Известий» рассказал о бегстве сотрудников СБУ из Лисичанска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военкор «Известий» Денис Кулага 3 июля побывал в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Лисичанске, где еще в 2014 году стояло народное ополчение.

«Мы вернулись туда, откуда практически восемь лет назад ушли. Вернулись 3 июля. Город был очень подготовлен к обороне. Видимо, [Вооруженные силы Украины (ВСУ)] в последний момент решили отступать», — рассказал журналисту представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

Осматривая кабинеты здания, военкор обратил внимание на календарь: скорее всего, сотрудники СБУ сбежали из города еще задолго до того, как ВСУ и националисты приняли решение отступать.

«Судя по отметке на календаре, жизнь в СБУ закончилась 8 мая. Это получается, что чуть меньше месяца назад эсбэушники покинули Лисичанск», — предположил Кулага.

Кроме того, съемочная группа нашла три пустых бутылки кагора.

Ранее в этот день об освобождении ЛНР президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

В 2014 году Лисичанск был в активной зоне вооруженного конфликта. Тогда в результате наступления украинских войск город временно вернулся под контроль Киева.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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