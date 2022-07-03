Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 120 наемников в Николаеве

Вооруженные силы РФ уничтожили до 120 наемников на окраине города Николаев. Об этом 3 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи». В районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады <…> . В результате огневого поражения 18 украинских боевиков уничтожено, двое сдались в плен, остальные разбежались», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в Харькове ударом высокоточного оружия ВКС ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. В результате удара уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники, добавили в Минобороны РФ.

29 июня сообщалось, что российские войска уничтожили высокоточным оружием базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Также были ликвидированы четыре пункта управления вооруженных сил Украины, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова.

26 июня российские войска высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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