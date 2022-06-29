ВС России уничтожили базу подготовки иностранных наемников под Николаевым

Российские войска за последние сутки уничтожили высокоточным оружием базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева. Об этом сообщил 29 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков также отметил, что за последние сутки российские войска уничтожили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова.

«Также поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное ДНР, Николаев и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области», — добавил Конашенков.

Кроме того, Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили в Харьковской области до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники.

26 июня российские войска высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти Луганской и Донецкой Народных Республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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