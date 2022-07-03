Министр культуры Германии Клаудия Рот высказалась о попытках ряда стран вычеркнуть русскую культуру и ее представителей их мирового искусства. Политическая повестка не должна лишать мировую общественность признанных шедевров, отметила она интервью Augsburger Allgemeine Zeitung 2 июля.

«Но то, что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что представляет собой русскую культуру. Мэр Северного Рейна-Вестфалии недавно запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Была публичная дискуссия, потом им разрешили сыграть. Но дебаты, конечно, бушуют. Существует большая путаница в том, как обращаться с русской культурой теперь. Я считаю, что бойкот совершенно недопустим, потому что часто именно российские деятели искусства пытались сохранить последние островки свободы. И великая русская культура — это и музыка, и литература, и Антон Чехов, наконец. Я же не позволю [президенту РФ Владимиру] Путину отнять у нас Чехова», — заявила она.

Так называемая отмена русской культуры как концепция появилась на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Наряду с антироссийскими санкциями, страны «коллективного Запада» стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

30 июня депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что всплески русофобии в ФРГ связаны с проводимой политикой страны. Они также вызваны нагнетанием через проправительственные СМИ.

По мнению российского режиссера Никиты Михалкова, Россия не станет беднее после «отмены» Западом ее культуры. Такими действиями другие страны «изуродовали» сами себя, подчеркнул он 30 июня в беседе с «Известиями».

27 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала Европу «проснуться от антироссийского морока» и увидеть всю глупость и бесполезность попыток «отменить» русскую культуру. Она также сказала, что Россия простит Европу в случае, если та откажется от своих заранее провальных попыток «отменить русскую культуру».

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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