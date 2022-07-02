Аналитики сообщили о начале борьбы на Западе из-за указа Путина о «Сахалине-2»

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Bloomberg: указ по «Сахалину-2» развернет борьбу за энергоресурсы между Западом и Японией
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Фото: ТАСС/Александр Семенов
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Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалин-2» развернуло борьбу между Западом и Японией. Об этом 2 июля сообщили аналитики, опрошенные Bloomberg.

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Эксперты считают, что указ российского лидера сделал мировые топливные рынки для Запада более узкими, и в дальнейшем это приведет к конкуренции между Европой и Японией за альтернативные источники импорта.

По мнению аналитика Института экономики энергетики Японии Хироши Хашимото, так как проект «Сахалин-2», поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, сейчас пребывает в подвешенном состоянии, то спотовые цены могут продолжать расти и дальше, а это уже спровоцирует панику, пишет «Газета.Ru».

Как написала ранее в субботу японская деловая газета Nikkei, указ президента России о проекте «Сахалин-2» может вбить клин в единство стран G7. Издание отмечает, что после указа в Японии всерьез обеспокоились за собственную энергетическую безопасность.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны будут внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа, а также обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями. Помимо этого, премьер-министр напомнил, что запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) не входил в пакет санкций Японии.

Президент России 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Sakhalin Energy). Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское и Лунское. Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 млн т в год.

Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой 50% акций принадлежит «Газпрому», 27,5% — компании Shell, а также японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

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