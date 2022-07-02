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В Японии предрекли раскол в G7 из-за указа Путина о «Сахалине-2»
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В Японии предрекли раскол в G7 из-за указа Путина о «Сахалине-2»

Nikkei: указ Путина о «Сахалине-2» грозит расколом странам G7
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Фото: ТАСС/пресс-служба компании «Сахалин Энерджи»
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Указ президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2» может вбить клин в единство стран G7. Об этом в субботу, 2 июля, написала японская деловая газета Nikkei.

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«Указ российского президента как будто специально был выпущен сразу после того, как 30 июня завершился саммит НАТО. В какую бы сторону ситуация ни развернулась, это прекрасный материал для противодействия западным странам», — говорится в статье.

Издание отмечает, что после указа в Японии всерьез обеспокоились за собственную энергетическую безопасность.

«Если Япония двинется в сторону сохранения своих интересов, это вобьет клин в единство стран G7. Если она выйдет из проекта «Сахалин-2», это внесет нестабильность в поставки сжиженного природного газа», — пишет газета.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны будут внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа, а также обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями. Помимо этого, премьер-министр напомнил, что запрет на поставки СПГ не входил в пакет санкций Японии.

Ранее, 7 июня, в Японии заявили о желании сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны. В настоящее время закупки у «Сахалин-2» составляют 9% от общего объема импорта.

Президент России 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Sakhalin Energy). Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское и Лунское. Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 млн т в год.

Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой 50% акций принадлежит «Газпрому», 27,5% — компании Shell, а также японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

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