В Хакасии нашли пропавший частный вертолет

Частный вертолет Robinson, пропавший утром 2 июля в Республике Хакасия, найден, пилот жив. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«Вертолет найден, пилот жив-здоров, вертолет находится наполовину в воде», — сказал собеседник «Известий».

Информации о том, что именно случилось с воздушным судном, пока нет.

Источник сообщил, что вертолет обнаружен в пойме реки Большой Абакан. «Он разрушен. С воздуха рядом с вертолетом видны два человека», — сказал источник.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе сообщали, что сначала вертолет перестал выходить на связь, а позднее подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

29 июня вертолет «Полярных авиалиний» вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда. В результате пострадали восемь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).