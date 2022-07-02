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В Хакасии нашли пропавший частный вертолет

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Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandr Markin
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Частный вертолет Robinson, пропавший утром 2 июля в Республике Хакасия, найден, пилот жив. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

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«Вертолет найден, пилот жив-здоров, вертолет находится наполовину в воде», — сказал собеседник «Известий».

Информации о том, что именно случилось с воздушным судном, пока нет.

Источник сообщил, что вертолет обнаружен в пойме реки Большой Абакан. «Он разрушен. С воздуха рядом с вертолетом видны два человека», — сказал источник.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе сообщали, что сначала вертолет перестал выходить на связь, а позднее подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

29 июня вертолет «Полярных авиалиний» вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда. В результате пострадали восемь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

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