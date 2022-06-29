На борту вертолета Ми-8 в Якутии находились члены экипажа и 20 сотрудников авиалесоохраны
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- На борту вертолета Ми-8 в Якутии находились члены экипажа и 20 сотрудников авиалесоохраны
На борту совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8, помимо членов экипажа, находились 20 сотрудников авиалесоохраны. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«На борту находились три члена экипажа и 20 сотрудников авиалесоохраны. Состояние их здоровья уточняется», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, 29 июня вертолет вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагры. В результате инцидента есть пострадавшие.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).
17 апреля в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при проведении агрохимических работ в поле, расположенном в районе населенных пунктов Унароково и Трехречный. Погиб пилот транспортного средства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.