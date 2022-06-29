По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Якутии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Якутии. Об этом 29 июня сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

«…возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 29 июня вертолет вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагры. В результате инцидента есть пострадавшие.

17 апреля в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при проведении агрохимических работ в поле, расположенном в районе населенных пунктов Унароково и Трехречный. Погиб пилот транспортного средства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.