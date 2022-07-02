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Источник рассказал о применении бесшумных минометов «Галл» в ходе спецоперации

«РИА Новости»: спецназ России уничтожает украинских диверсантов бесшумными минометами
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Фото: Яндекс
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Спецназ России в рамках специальной операции по защите Донбасса применяет против украинских диверсионно-разведывательных групп бесшумные минометы «Галл». Об этом в субботу, 2 июля, рассказал информированный источник «РИА Новости».

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«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — сообщил собеседник.

По его словам, минометы применяются в процессе специальных и разведывательных мероприятий, в том числе внезапных огневых налетов. «Галл» способствует ликвидации замаскированных наблюдательных и опорных пунктов противника, успешному проведению контрзасадных действий для уничтожения диверсионно-разведывательных групп радикалов.

По показателям точности, мощности и мобильности миномет отечественного производства превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые применяются националистами, отметил источник.

29 июня российские силовики задержали в Херсоне группу украинских диверсантов. В арсенале группы были не только стрелковое оружие, но и ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, а также несколько пластид со средствами взрывания и бронежилеты.

21 июня «Известия» показали кадры, на которых запечатлен момент боя с украинской диверсионной группой в районе города Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Российский миномет «Галл» еще в 2018 году называли оружием, «способным сеять хаос в рядах противника», эксперты американского издания The Drive. Отсутствие звука при ударах обеспечивается у миномета специальным поршнем, который запирает газы в хвостике.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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