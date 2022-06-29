Стало известно о задержании украинской диверсионной группы
Российские силовики задержали в Херсоне группу украинских диверсантов. Об этом стало известно в среду, 29 июня.
Известно, что в арсенал группы входило не только стрелковое оружие, но и ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, а также несколько пластид со средствами взрывания и бронежилеты.
Всё вооружение было изъято силовиками. В задержании приняли участие также сотрудники ОМОНа из Краснодарского края. Задержанные дают показания.
«В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций», — цитирует «РИА Новости» сотрудника российского силового ведомства.
Ранее в этот же день в Херсонской области был задержан сообщник территориальной обороны. У задержанного были обнаружены два РПГ и боеприпасы, которые, судя по всему, должны были использоваться для дальнейшего теракта.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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