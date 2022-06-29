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Сообщника теробороны задержали в Херсонской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военные задержали сообщника территориальной обороны в Херсонской области. Кадры с места событий в среду, 29 июня, появились в распоряжении «Известий».

Сообщается, что у задержанного, были обнаружены 2 РПГ и боеприпасы, которые, судя по всему, должны были использоваться для дальнейшего теракта.

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Накануне правоохранители задержали назначенного киевскими властями экс-мэра Херсона Игоря Колыхаева. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что Колыхаев регулярно призывал соцработников к саботажу и невыполнению распоряжений ВГА.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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