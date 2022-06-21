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Опубликованы кадры боя с украинскими диверсантами в районе Рубежного

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Фото: скриншот видео
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В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых запечатлен момент боя с украинской диверсионной группой в районе города Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В начале видео один из военнослужащих союзных сил докладывает по рации бойцу с позывным «Медведь», что засек группу националистов численностью от трех до пяти человек. После получения разрешения на ликвидацию диверсантов начинается бой.

«Это была попытка прорыва диверсионной группы. Диверсионная группа была обнаружена и уничтожена», — рассказал боец с позывным «Медведь».

Сам город Рубежное не так давно перешел под контроль сил ЛНР. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут интенсивные обстрелы населенного пункта, поэтому перед бойцами ДНР и ЛНР сейчас стоит задача откинуть их как можно дальше от города.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. За несколько дней до ее начала ситуация в регионе резко обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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