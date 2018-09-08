Американские СМИ оценили новый российский миномет

Российский миномет 2Б25 «Галл» способен посеять хаос в рядах противника. Такое мнение об оружии, которое начинают принимать на вооружение в спецназе, 7 сентября выразило американское издание The Drive.

«С наступлением темноты личный состав начинает патрулировать базу передового развертывания и вдруг слышит вдалеке приглушенные хлопки. Затем их осыпают небольшие снаряды, непонятно, откуда они летят. Их только что обстреляли из 88–миллиметрового «бесшумного» миномета 2Б25», — пишет обозреватель.

Отсутствие звука при ударах обеспечивается специальным поршнем, который запирает газы в хвостике.

Издание также отмечает, что скорострельность «Галл» составляет 15 выстрелов в минуту, а при необходимости — до 30 раз.

В августе в США представили разработку перехватчика российских «Кинжалов» под названием Glide Breaker. Он, как предполагается, сможет противостоять подобного вида оружию.