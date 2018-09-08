Прямой эфир

Американские СМИ оценили новый российский миномет

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский миномет 2Б25 «Галл» способен посеять хаос в рядах противника. Такое мнение об оружии, которое начинают принимать на вооружение в спецназе, 7 сентября выразило американское издание The Drive.

Новое железо
Как продвигаются испытания новейших российских систем

«С наступлением темноты личный состав начинает патрулировать базу передового развертывания и вдруг слышит вдалеке приглушенные хлопки. Затем их осыпают небольшие снаряды, непонятно, откуда они летят. Их только что обстреляли из 88–миллиметрового «бесшумного» миномета 2Б25», — пишет обозреватель.

Отсутствие звука при ударах обеспечивается специальным поршнем, который запирает газы в хвостике.

Издание также отмечает, что скорострельность «Галл» составляет 15 выстрелов в минуту, а при необходимости — до 30 раз.

В августе в США представили разработку перехватчика российских «Кинжалов» под названием Glide Breaker. Он, как предполагается, сможет противостоять подобного вида оружию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США пока не предлагают РФ начать переговоры об ограничении гиперзвукового оружия
США продолжают уговаривать Индию и Турцию не покупать С-400

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017