Посол ЛНР в РФ сообщил об активном продвижении союзных сил в Новодружеске

В городе Новодружеск активно продвигаются союзные силы подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженных сил России (ВС РФ). Они зачищают населенный пункт от националистических формирований, заявил 1 июля посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В Новодружеске союзные войска активно продвигаются и зачищают город от нацистских формирований», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

В настоящий момент на территории Новодружеска ведутся активные боевые действия.

Ранее в этот же день подразделения Народной милиции ЛНР и союзные силы освободили населенные пункты Приволье и Шипиловка.

Тогда же помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что союзные силы России и ЛНР взяли под контроль поселки Спорное, Золотаревка и Белая гора в Донбассе.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России ведут наступление на Лисичанск и вышли непосредственно к городу. Он пояснил, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

В свою очередь Минобороны РФ заявило о потере ВСУ около 200 человек за сутки в районе Лисичанска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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